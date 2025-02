Meer duidelijk over gevraagde politie-inzet rondom NAVO-top

Landelijk – Het is alle hens aan dek, maar de politie kan de NAVO-top eind juni bemensen terwijl in de rest van Nederland ook urgent, lokaal politiewerk doorgaat.

De politiebureaus blijven open. Dat meldt nationaal commandant Willem Woelders, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de top, vandaag in overleg met minister Van Weel en regioburgemeesters.

De politie is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de NAVO-top, de grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland. De top wordt op 24 en 25 juni in Den Haag gehouden. In combinatie met het doorgaan van het reguliere politiewerk, zoals noodhulpverlening en heterdaad opsporing, vraagt dit maximale inzet van het hele politiekorps.

Steeds gedetailleerder

De politie houdt de burgemeesters periodiek op de hoogte van de voorbereidingen van de top en de gevolgen hiervan voor de politiecapaciteit. Burgemeesters zijn in hun eigen gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, inclusief de inzet van de politie. Nu de NAVO-top dichterbij komt, wordt steeds gedetailleerder duidelijk welke werkzaamheden van de politie worden gevraagd. Zo kan de capaciteitsvraag steeds verder worden verfijnd.

Den Haag, Noord-Holland, Rotterdam

Tijdens de top is de politie-inzet zeer groot voor met name de openbare orde en handhaving en het bewaken en beveiligen van personen, delegaties en locaties. Het zwaartepunt ligt in de politie-eenheden Den Haag, Noord-Holland en Rotterdam. Daar bevinden zich evenementlocaties, luchthaven Schiphol en hotels waar de delegaties verblijven. Politiemensen uit alle delen van het land springen bij, terwijl collega’s die niet in Den Haag worden ingezet, ervoor zorgen dat het reguliere politiewerk in de eigen eenheid zoveel mogelijk door kan gaan.

Politiebureaus open, nationale paraatheid

Gedurende de NAVO-top blijft de reguliere politiezorg in de rest van Nederland beschikbaar: politiebureaus zijn geopend en de incidentenafhandeling, de operationele sturing van de politie en de heterdaad opsporing gaan door zoals altijd. Mocht er zich elders in het land een calamiteit voordoen, die losstaat van de NAVO-top, dan is hiervoor nationale paraatheid georganiseerd. Deze politiereserve staat centraal in het land gereed om ingezet te worden.

Extra capaciteit door maatregelen, strakke sturing en samenwerking

Om klaar te zijn voor de NAVO-top heeft de politie in de afgelopen maanden een flink aantal maatregelen genomen. Zo is het verlof in de periode rondom de top beperkt. Daarnaast is gekeken naar welke opleidingen doorgang moeten vinden in de periode rond de top, waardoor ook politie-aspiranten kunnen worden ingezet. Politievrijwilligers draaien extra diensten. Ook verlenen Defensie, de Koninklijke Marechaussee en omliggende landen bijstand.

Al deze maatregelen kunnen niet voorkomen dat de grote vraag naar politie merkbare effecten zal hebben. Zo kan er lokaal worden besloten dat evenementen geen doorgang kunnen hebben. Medio 2024 heeft de politie gemeenten opgeroepen om terughoudend om te gaan met vergunningverlening voor evenementen in de periode tijdens en rond de NAVO-top. Hierdoor houdt de politie voldoende capaciteit beschikbaar om, naast het reguliere werk, te zorgen voor een veilig en ongestoord, waardig en gastvrij verloop van de NAVO-top.

Foto's