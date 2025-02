Middelstum – Een buschauffeur(Q-Liner) is bij het Boterdiep in Middelstum met zijn bus deels boven het water komen te hangen. Vermoedelijk wilde hij keren, maar waarom is verder niet bekend.

Of er nog passagiers in de bus zaten, is onduidelijk meldt RTV Noord(foto). Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om hem weer op de weg te zetten.

