Stichting Verkeersgroep Oldambt maakt succesvolle doorstart met nieuw bestuur

Oldambt – Na de reorganisatie in september 2024 heeft Stichting Verkeersgroep Oldambt een succesvolle doorstart weten te maken met een nieuw bestuur. Op de ledenvergadering van 6 februari 2025 werden de wat onwennige nieuwe bestuursleden dan ook officieel voorgesteld aan de leden.

Gehuld in de nieuwe promotiekleding van de stichting, werd het plan voor 2025 aan de leden gepresenteerd. Met grote opdrachtgevers als Rainbow Events, Gemeente Oldambt en Vesting Bourtange, zijn er genoeg evenementen waarbij de stichting aanwezig zal zijn.

Hiernaast wordt er ingezet op het opleiden van beroepsverkeersregelaars zodat er tevens op een veilige en professionele manier bij calamiteiten geholpen kan worden. Met de samenwerking tussen Stichting Verkeersgroep Oldambt en de gemeentelijke afdeling Veiligheid en Zorg is hierin dan ook de eerste stap gezet.

Gwen Kleermans: “Het is belangrijk dat er door de hulpdiensten veilig gewerkt kan worden bij calamiteiten. Om er zeker van te zijn dat dit door bevoegde verkeersregelaars gebeurt, zetten wij vol in op de werving van nieuwe leden en de opleiding van beroepsverkeersregelaars. Door deze samenwerking met de Gemeente Oldambt kunnen wij ook sneller reageren bij calamiteiten, en met een sterk team van beroepsverkeersregelaars helpen wij de hulpdiensten veilig hun werk te doen.”

Gwen Kleermans (al 5 jaar actief voor de stichting) is de eerste evenementenverkeersregelaar die via de stichting de opleiding tot beroepsverkeersregelaar heeft mogen halen. “Dit was voor mij natuurlijk een eer, niet alleen als eerste de mogelijkheid krijgen maar ook daadwerkelijk de opleiding volgen. Ik heb hierdoor meer inzicht gekregen in hoe te handelen bij calamiteiten en sta veel zelfverzekerder op de weg. Ook bij evenementen merk ik dat dit een voordeel oplevert omdat ik meer gefocust ben op de gehele verkeerssituatie en niet alleen op het evenementenverkeer.”

Communicatiesysteem

Met een geavanceerd, nieuw communicatiesysteem zet de stichting ook vol in op de toekomst en veiligheid van haar leden. Niet alleen het grote bereik (wereldwijd), de waterdichte porto’s en de snelheid waarmee gecommuniceerd kan worden is een verbetering, maar ook zeker het alarmsysteem wat er achter zit. Met een heus meldsysteem via de computer en een noodknop op elke portofoon, kan de coördinatie op afstand tot 2 meter nauwkeurig zien wie de noodknop heeft ingedrukt en waar die persoon zich bevindt.

Fred Nuus over het nieuwe communicatiesysteem: “Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden.” Een hint naar de PTT (push to talk) verbinding die alle nieuwe portofoons hebben. “Dit is een directe verbinding via het datanetwerk, waardoor we sneller kunnen communiceren en dus sneller kunnen reageren bij calamiteiten en noodsituaties. Een stukje veiligheid voor onze medewerkers en bezoekers van evenementen.”

Na de korte presentatie van dit nieuwe systeem was het dan eindelijk tijd voor een hapje en drankje waarbij de leden al snel aan het bijkletsen waren over de vernieuwing van de stichting. Hier was nog een kleine hoofdrol weggelegd voor de nieuwe drone die voor de stichting luchtfoto’s gaat maken. Een stukje service richting opdrachtgevers die graag overzichtsfoto’s willen hebben.

Foto's