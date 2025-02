Leek: Container in brand bij huis in aanbouw

Leek – De vrijwilligers van brandweer Leek zijn dinsdagmiddag rond kwart over vier opgepiept voor een containerbrand aan de Zegge in woonwijk Oostindie.

Op de kavel van een in aanbouw zijnde woning stond een bouwcontainer waar forse rook uit kwam.

De brandweer heeft de container geopend en met een straal hogedruk het vuur geprobeerd te blussen. Doordat de container erg vol zat met bouwafval en veel brandbaar materiaal bevatte was het vuur lastig te blussen. Daarom werd besloten de tankautospuit aan de sluiten op een bluswaterleiding in de straat en te blussen met twee stralen lagedruk.

Uiteindelijk werd besloten de brandende goederen uit de container te halen en buiten de container af te blussen om er zo zeker van te zijn dat het vuur uit is. De brandweer hoopt rond zes uur het vuur volledig te hebben geblust.

Foto's