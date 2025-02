Helperzoom vanaf maandag opnieuw deels dicht

Groningen – De Helperzoom is van maandag 10 februari 07:00 uur tot vrijdag 25 april 09:00 uur dicht vanaf de zuidelijke ringweg tot het tankstation. Het stuk weg is dicht voor alle verkeer. De parkeergarage van DUO, het Sterrenbospaviljoen en het tankstation blijven wel gewoon bereikbaar.

In genoemde periode gaat Combinatie Herepoort het stuk Helperzoom tussen het DUO-gebouw tot het tankstation herinrichten. Het nu nog afgesloten deel van de Helperzoom, tussen de Waterloolaan en de Kempkensberg, gaat aankomende maandag weer open.

>Ook het tijdelijke fietspad tussen het DUO-gebouw en de Waterloolaan (ter hoogte van de Waterloobar) gaat komende maandag dicht. Dit fietspad werd aangelegd vanwege de afgesloten doorgang via de Helperzoom. Op deze plek wordt gewerkt aan het nieuwe Zuiderplantsoen. Fietsers en voetgangers kunnen de komende periode de omleiding nemen via de Kempkensberg. Autoverkeer richting DUO kan ook omrijden via de Waterloolaan en de Kempkensberg.

