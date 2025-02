`Meterkast in brand` bij Distributiecentrum Albert Heijn Leek

Leek – Voor de 2e keer donderdagavond is brandweer Leek opgeroepen voor een brand. Ditmaal bij het Distributiecentrum van Albert Heijn thuis bezorgd. Brandweer ging gelijk op verkenning in het pand. Ze waren net terug in de kazerne van de vorige melding toen ze gelijk weer door konden rijden met spoed.



Het was een brandje in de meterkast. Ze hebben niet moeten blussen, er was wel flinke rook ontwikkeling aldus medewerkers. De brandweer deed een controle en gingen ventileren.

Foto's