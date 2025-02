Leek – De brandweer is donderdagavond even voor tien uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Nijenoertweg in Leek.

Bewoners hadden een houtkachel aan en hebben 112 gebeld nadat ze in de woning een brandlucht roken. Brandweer Leek en de hoogwerker van brandweer Groningen kwamen met spoed ter plaatse.

Er is in de woning een grondige controle uitgevoerd en met de hoogwerker is het dak gecontroleerd. Er werd uiteindelijk geen brandhaard gevonden. Na ongeveer een uur kon de brandweer inpakken en retour naar de kazerne.

Foto's