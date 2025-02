Flitspaal langs Europaweg was vorig jaar weer het grootste bonnenkanon van Noord-Nederland

Groningen – Met ruim 24.500 uitgeschreven boetes was de flitspaal aan de Europaweg bij het Sontplein (ter hoogte van het casino) vorig jaar met afstand de grootste bekeuringenmachine van Noord-Nederland.

Dat blijkt uit jaarcijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die woensdagmiddag zijn gepubliceerd. De paal heeft, sinds deze in oktober 2022 werd aangezet, de twee flitspalen op het Emmaviaduct van de eerste plaats verdreven in zowel de gemeente als de provincie. De palen bij het Emmaviaduct waren samen vorig jaar verantwoordelijk voor zo’n 12.000 boetes.

Ook in heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) staat de flitspaal bij het Sontplein op plek één. Met ‘slechts’ 18.000 flippen kon de paal langs de Stadionweg in Heerenveen niet tippen aan het bonnenkanon langs de Europaweg. In de gemeente was de tweede flitspaal langs het Sontplein (bij de stoplichten) ook productief, met een derde plek op de provinciale ranglijst met zo’n 7.500 boetes.

Landelijk had de flitspaal aan de Europaweg echter weinig in de melk te brokkelen het afgelopen jaar. Langs de A16 bij Rotterdam-Kralingen staat een flitspaal die vorig jaar ruim 110.000 boetes wist te genereren.

