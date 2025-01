Verkeersboetes in 2025: Opnieuw hogere bedragen per 01-02-25

Landelijk – De verkeersboetes in 2025 zijn opnieuw aangescherpt. Een aantal overtredingen zijn fors duurder geworden, zoals het vasthouden van een telefoon achter het stuur en door rood rijden. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste boetebedragen en wat je in 2025 (per 01-02-25) kunt verwachten.

Velen vinden het een melkkoe voor de Belasting en de Staat.

Ongewenst verkeersgedrag en veiligheid

Rijden met je telefoon in de hand: € 430

Een telefoonhouder is dus snel terugverdiend.

Bumperkleven: vanaf €380 , oplopend tot wel €900 (afhankelijk van afstand en snelheid)

, oplopend tot wel (afhankelijk van afstand en snelheid) Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: € 280

Verkeerd inhalen (bv. rechts inhalen): € 310

Geen voorrang verlenen aan rechts: € 310

Onnodig geluid veroorzaken (zoals toeteren): € 310

Negeren rood kruis: € 280

Afslaan zonder richting aan te geven: € 120

Negeren inhaalverbod (verkeersbord): € 310

Rijden over een trottoir: € 190

Door rood licht rijden: € 310

Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak: € 310

Stil staan op een trottoir: € 120

Een kruispunt blokkeren: € 310

Een voertuig zodanig laten staan dat het gevaar of hinder kan worden veroorzaakt: € 190

Geen autogordel dragen: € 190

Kinderen (jonger dan 12 jaar en korter dan 1,35 meter) vervoeren zonder kinderzitje: € 280

Meer weten over de regels? Check onze autostoeltjes pagina.

Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden: € 120

Passagiers die bij een tram/bus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: € 310

Verlichting

Niet-werkende remverlichting: € 190

Niet-werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): € 120

Onnodig mistlicht voeren aan de voorzijde: € 120

Onnodig mistlicht voeren aan de achterzijde: € 190

Parkeren

Geen parkeerschijf waar dit verplicht is: € 120

Fout parkeren: € 120

Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: € 380

Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig: € 500



Overig

Onleesbare kentekenplaat: € 180

Overtreding milieuzone: € 120

Snelheidsboetes 2025

De verkeersboete voor te hard rijden wordt bepaald aan de hand van het aantal km/h dat te hard wordt gereden. De onderstaande boetebedragen zijn exclusief administratiekosten. Bij werkzaamheden gelden andere bedragen, net als in een woonerf.

Te hard Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Snelweg 4 km/h € 36 € 32 € 27 5 km/h € 45 € 40 € 33 6 km/h € 55 € 49 € 40 7 km/h € 63 € 57 € 48 8 km/h € 72 € 66 € 55 9 km/h € 81 € 77 € 62 10 km/h € 93 € 87 € 81 11 km/h € 125 € 118 € 113 12 km/h € 137 € 131 € 122 13 km/h € 151 € 144 € 132 14 km/h € 162 € 155 € 144 15 km/h € 175 € 168 € 155 16 km/h € 187 € 179 € 166 17 km/h € 202 € 192 € 180 18 km/h € 217 € 204 € 194 19 km/h € 231 € 221 € 207 20 km/h € 248 € 237 € 223 21 km/h € 265 € 251 € 238 22 km/h € 282 € 267 € 251 23 km/h € 300 € 282 € 267 24 km/h € 316 € 300 € 282 25 km/h € 336 € 317 € 296 26 km/h € 354 € 336 € 313 27 km/h € 377 € 353 € 329 28 km/h € 395 € 371 € 341 29 km/h € 415 € 394 € 360 30 km/h € 435 € 413 € 380 31 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 398 32 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 416 33 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 435 34 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 456 35 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 476 36 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 495 Meer OM-beschikking OM-beschikking € 510

