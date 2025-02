Zuidwending – Een auto is woensdagavond tegen een boom gereden langs de Zuidwending in het gelijknamige dorp tussen Veendam en Nieuwe Pekela. Waardoor dat gebeurde is onbekend.

De bestuurder is volgens een persfotograaf in een ambulance behandeld. Een berger heeft de auto afgesleept. Dat meldt RTVNoord.nl

