Update: Dode bij explosies en woningbrand Valthermond, 1 aanhouding (Video)

Valthermond – Bij de brand in een huis aan het Zuiderdiep in Valthermond is maandagavond iemand overleden. Een tweede slachtoffer raakte lichtgewond en is aangehouden, zegt de politie tegen RTV Drenthe.

Rond half acht brak er brand uit in het huis. Al snel sloegen de vlammen uit de woning. “Mogelijk is de brand ontstaan door een explosie die hieraan voorafging”, laat de politie weten. Video brand hier. Daarna volgden meerdere explosies in de woning. Daardoor konden de politie en brandweer lange tijd niet het huis in. Omwonenden zeggen dat ze gisteravond vuurpijlen hebben gezien tijdens de brand. Meer op RTV Drenthe(+bron)

