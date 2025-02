Politie verspreidde beelden van verdachte mishandeling; verdachte heeft zich nu gemeld (update)

Groningen – Een man die op 26 oktober vorig jaar betrokken was bij een mishandeling in een horecagelegenheid aan de Peperstraat had een week de tijd om zich te melden bij de politie. Dat deed de man niet en daarom heeft de politie dinsdagochtend afbeeldingen verspreid waarop de verdachte herkenbaar in beeld.

Hij heeft krullend, opgeschoren haar. Tijdens het incident droeg hij een zwart t-shirt met een witte opdruk, een lichte spijkerbroek en lichtgekleurde sneakers.

Update: De politie heeft genoeg aanwijzingen, hij heeft zich gemeld. ze gaan hem verhoren. UPDATE

Foto's