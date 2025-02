Sinds 8 november vermiste Annemarije (33) gezien in Westerkwartier is levend gevonden

Grijpskerk – Info via Infoleek.nl: Goed nieuws, de sinds 8 november vermiste Annemarije uit Leeuwarden, die voor het laatst was gezien in de omgeving van het Westerkwartier, is gevonden. De ouders van Annemarije hebben dit aan SAR Nederland laten weten. Ze schrijven het volgende bij het bericht:

SAR Nederland 03-02-2025: Vanmorgen kregen we een telefoontje van de ouders van Annemarije uit Leeuwarden dat ze is gevonden en in een ziekenhuis in het buitenland ligt. Haar conditie kan beter, maar het grootste cadeau voor haar ouders en familie is dat ze leeft.

Maandenlang hebben we gezocht naar Annemarije en alles “uit de kast” gehaald om haar te vinden, maar ze bleef spoorloos. Naar aanleiding van informatie hebben we haar flyer ook in het buitenland verspreid zoals Duitsland, Engeland en Frankrijk en zo blijkt maar weer dat deze wijze van werken zijn vruchten afwerpt en iemand die al zolang vermist is wordt gevonden. Van dit prachtige nieuws zijn we allemaal even stil. We hopen dat Annemarije, haar ouders en familie nu alle rust krijgen die ze nú zo hard nodig hebben.(SAR Nederland)

