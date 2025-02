Overheid test luchtalarm op maandag 3 februari

Landelijk – Maandag 3 februari 2025 test de overheid weer het maandelijkse luchtalarm. Dit gebeurt iedere eerste maandag van de maand. Het signaal duurt onafgebroken 1 minuut en 26 seconden. Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. De sirene wordt nooit getest op nationale feestdagen, dodenherdenking en religieuze feestdagen.

Mocht u de sirene meerdere malen achter elkaar horen dan is er sprake van een alarm. U weet dan zeker dat er wat aan de hand is. Het kan ook zijn dat u op een andere manier wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagens of NL-Alert.

Volg dan de instructies op van de aanwezige autoriteiten. Gaat de sirene op een ander moment dan de eerste maandag van de maand om 12.00 uur? Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender. Meer info hier.

Mocht u de sirenes maandagmiddag niet gehoord hebben, dan kunt u contact opnemen met [email protected]

