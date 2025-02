Harkstede – De brandweer is zondagmiddag omstreeks 17:40 opgeroepen voor een brand in een cabine van een trekker aan de Hamweg in Harkstede. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

De brandweer heeft de cabine van de trekker geblust en kon na controle retour naar de kazerne. De schade is fors.

