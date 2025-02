Auto slaat over de kop bij ongeval op Zevenhuisterweg

Nieuw-Roden – Hulpdiensten zijn zondagmiddag omstreeks 15:00 opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden. Hier is een auto uit de bocht gevlogen en op de kop in de sloot tot stilstand gekomen.

Verschillende hulpverleners waaronder de ambulance, brandweer en MMT (Mobiel Medisch Team) kwamen ter plaatse maar konden ook snel weer retour. De ter plaatse gekomen ambulance heeft de bestuurder ter plekke gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Wel werd één persoon door de politie meegenomen. De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Foto's