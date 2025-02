Zuidhorn – De brandweer van Zuidhorn is zondagmiddag opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Nieuwstraat in Zuidhorn. Hier is brand in een pellet kachel ontstaan.

De straat was tijdens het incident voor het overige verkeer afgesloten. De brandweer kon na een klein half uurtje retour naar de kazerne. De totale schade is onbekend.

Foto's