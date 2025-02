Man aangehouden voor maken van harddrugs en aantreffen drugslab

Noord-Holland – Bij een politieonderzoek naar een dumping van 35 vaten drugsafval in Schardam, Noord-Holland, eind 2023 komt een verdachte in beeld. De verdachte komt niet uit de buurt, dus vragen we onze politiecollega’s van Noord-Nederland om de bewuste man een bezoekje te brengen. Bij dat bezoekje stuitten ze op een drugslab. De man is aangehouden voor vervaardigen harddrugs. Hij wordt natuurlijk ook nog gevraagd naar de dumping in Schardam.

Criminelen die drugs maken, willen af van het afval dat uit de illegale drugslaboratoria komt. Ze gooien het chemisch afval dan weg op een openbare plek, bijvoorbeeld langs de weg of in een bos.

Hoe herken ik een drugsdumping?

Drugsafval zit vaak in kunststof vaten, zoals grote tonnen of jerrycans. Het kan soms ook in metalen vaten of gasflessen zitten. Criminelen dumpen het afval bijvoorbeeld langs de weg, in een bos of in een open veld. Soms zit het chemisch afval in een uitgebrande auto. Voertuigen op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied (bijvoorbeeld op een doodlopend weggetje), personen die schichtig rondkijken en met hoge snelheid vertrekken. Illegale dumpingen van drugs vinden vaak plaats in het donker. Het gaat vaak om grote hoeveelheden die met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s worden vervoerd.

Drugsafval is vies en gevaarlijk spul, de criminelen dragen vaak handschoenen bij het dumpen ervan.

Wat doe ik als ik een dumping van drugsafval zie of drugsafval vindt?

Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk. Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op. Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand. Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant op waait. Maak als het kan foto’s, noteer nummerborden en onthoud de beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden aan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde.

Foto's