Reactie van Openbaar Ministerie op vrijgeven identiteit verdachten kunstroof Drents Museum

Assen – Politie en Openbaar Ministerie kunnen opsporingsberichtgeving inzetten als opsporingsmiddel in strafrechtelijke onderzoeken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de officier van justitie en de regels voor het inzetten van dit middel staan in de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving.

Er vindt altijd een zorgvuldige belangenafweging plaats waarbij de vereisten van rechtmatigheid, proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid leidend zijn. Politie deelde zonder blur, wij met blur.

Opsporingsberichtgeving wordt veelvuldig ingezet, meestal om de identiteit van een verdachte te achterhalen. Maar ook indien de identiteit bij de justitiële autoriteiten reeds bekend is en de verdachten al zijn aangehouden kan het middel worden ingezet. Er moet dan wel sprake zijn van een stevige verdenking voor een strafbaar feit waar een strafmaximum van tenminste 8 jaar gevangenisstraf op staat, er moet toestemming zijn van de hoofdofficier van justitie en het moet dringend noodzakelijk zijn voor de opsporing. Aan die voorwaarden is in deze zaak voldaan.

Foto’s en namen

De foto’s en namen van deze verdachten zijn getoond omdat het onderzoeksteam op zoek is naar mensen die informatie hebben over waar deze verdachten na de kunstroof zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad.

Dringend noodzakelijk

Het vrijgeven van de identiteit van een (aangehouden) verdachte is een ingrijpend middel en wordt zelden gedaan. Desondanks heeft het Openbaar Ministerie, na zorgvuldige afweging, geoordeeld dat dit in dit geval dringend noodzakelijk is omdat de gestolen kunstschatten nog altijd niet zijn teruggevonden. Dit heeft nog altijd onze prioriteit.

Foto's