Diefstal uit auto`s in Veendam, Wildervank, Muntendam en omgeving

Veendam – Met dit bericht wil de politie de inwoners van voornamelijk Veendam, Wildervank en Muntendam, en naastgelegen dorpen waarschuwen voor diefstallen uit personenauto’s. In de afgelopen weken hebben er namelijk meerdere diefstallen uit personenauto’s plaatsgevonden. Opvallend is dat het veelal gaat om diefstallen uit niet-afgesloten voertuigen.

De verdachten verplaatsen zich lopend en/of fietsend door de wijk en voelen aan autodeuren. Is de auto niet afgesloten, gaan de verdachten in het voertuig opzoek naar waardevolle spullen. In de voertuigen liggen soms zeer waardevol le spullen of zelfs sleutels van woning of garage. Zo is er bij een insluiping in een personenauto een sleutel van een garage weggenomen.

De verdachten wisten vervolgens op eenvoudige wijze een elektrische fiets uit deze garage te ontvreemden. Recent hebben wij drie (3) verdachten aangehouden voor deze insluipingen. Zij zijn na verhoor heengezonden en blijven verdachte in het onderzoek. De meldingen van insluipingen in voertuigen blijven echter doorgaan.

PREVENTIETIPS

* Sluit de auto altijd af.

* Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo hebben anderen zicht op uw auto.

* Verwijder altijd de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem) van de voorruit.

* Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg daar dus niets op.

* Haal de radio (of het frontje) uit de auto. Neem hem mee en verstop hem niet in de auto.

* Laat nooit kostbaarheden zoals camera, telefoon, koffer, autopapieren, geld, cheques en creditcards in de auto achter.

* Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open.

* Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af.

* Registreer waardevolle bezittingen zoals de cd-speler, autotentoonstelling en dergelijke. Noteer de gegevens.

WAT VERWACHT DE POLITIE VAN U?



Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd bij de politie.

Dit kan via het algemeen telefoon nummer 0900-8844 of bij spoed via 112.

Doe altijd aangifte.

Aangifte doen kan in veel gevallen ook online via de website van de politie (www.politie.nl).

Foto's