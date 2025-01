Onderzoek Drents Museum verdachten mogelijk afkomstig uit Noord-Holland

Assen – Het onderzoek naar de inbraak in het Drents Museum vordert. De politie heeft in het onderzoek meerdere aanknopingspunten die erop wijzen dat meerdere verdachten uit Noord-Holland komen. Vanavond deelt de politie een aantal bevindingen uit het onderzoek in de uitzending van Opsporing Verzocht (NPO2).

De politie is na de inbraak op zaterdag 25 januari met een groot onderzoek begonnen. Er is uitgebreid technisch en tactisch gespeurd in en bij het Drents Museum. Maar ook vond er onderzoek plaats op andere locaties in onder andere Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Een team van tientallen rechercheurs en specialisten werkt aan de zaak met als doel om de gestolen goederen op te sporen en de verdachten aan te houden. Dat onderzoek heeft inmiddels ook geleid tot interessante sporen en verdachte voertuigen, waaronder de gestolen grijze Volkswagen Golf en nog een ander voertuig.

Ford Transit en gereedschap

In de uitzending vraagt het onderzoeksteam aandacht voor een donkerkleurige Ford Transit, die mogelijk betrokken is geweest bij de roof. Ook willen we meer weten over hamers, een moker en een koevoet die zijn gebruikt bij de inbraak in het museum. Mogelijk hebben de verdachten goederen gedumpt na de inbraak. Het kan gaan om goederen die zijn gebruikt tijdens de inbraak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kleding of andere goederen.

Er is sprake van meerdere aanknopingspunten in Noord-Holland. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat verdachten afkomstig zijn uit provincie Noord-Holland.

