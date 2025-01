Mogelijk schietincident aan de Emingaheerd in Groningen (Update)

Groningen – Maandagavond heeft er een mogelijk schietincident plaatsgevonden aan de Emingaheerd in de stad Groningen.

Maandagavond omstreeks 20:00 uur kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Emingaheerd in Groningen, de politie kwam met meerdere eenheden met spoed ter plaatse. De straat is afgezet met linten, binnen de plaats delict staan pionnen op de weg om het bewijsmateriaal, mogelijk kogelhulzen te marketen.

Afgelopen weekend was er ook al een schietincident in de stadswijk Beijum. Toen was een auto beschoten.

Update: De politie is een onderzoek gestart naar het schietincident in de Groningense wijk Beijum, ook is de politie opzoek naar getuigen. Heb jij iets gezien of gehoord tussen 19:30 / 20:00 uur in de omgeving van de Emingaheerd. Dan komt de politie graag in contact met u. De politie is te bereiken via 0900-8844.

Foto's

Deel dit artikel