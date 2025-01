‘Het wordt druk as zaterdag, en Wouter(43) zou dat geweldig hebben gevonden’

Groningen – Wouter Eiting (43) uit Borger overleed afgelopen zaterdag, nadat hij in het bijzijn van zijn vader Jan en honderden mede-supporters onwel was geworden in de Euroborg. ‘Wouter was een echte groen-witte’, zegt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging (SVG) van FC Groningen tegen RTV Noord.

Wouter Eiting had een half jaar geleden zijn moeder verloren en had deze vrijdag en zaterdag uitgekozen om samen met zijn vader een vader-zoon-weekend te beleven.

Op vrijdag hadden ze in Den Helder de nacht doorgebracht, nadat ze daar de zaalvoetballers van Borger 1 hadden zien spelen.

