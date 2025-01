Politie doet onderzoek naar schietincident aan de Ypemaheerd in Groningen (update)

Groningen – in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari vond er een schietincident plaats aan de Ypemaheerd in Groningen. Er raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Omstreeks 03:25 uur stapte een 24-jarige man uit Groningen in zijn auto. Naast zijn auto stond een blauwe auto met daarin vier personen. Eén van de vier personen stapte vervolgens bij de 24-jarige man in de auto. Hij had een wapen en schoot meerdere keren. De man raakte hierbij niet gewond.

De verdachte verliet na het incident de auto en stapte weer bij de andere drie personen in de auto. Kort na het incident kwamen de collega’s ter plaatse. Er werd gesproken met getuigen en de forensische opsporingsdienst kwam ter plaatse voor onderzoek. De auto van het slachtoffer werd direct onderzocht. Kort daarna werd ook de auto van de verdachten gevonden. Hier werden geen verdachten meer aangetroffen.

Heeft u meer informatie over dit incident? Heeft u beelden waarop het incident te zien? Dan komen we graag met u in contact.

