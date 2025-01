Kielwindeweer – Brandweer Veendam en Zuidlaren werden zondagavond rond de klok van 21.50 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Dorpsstraat.

Veendam kwam met de hoogwerker ter plaatse, deze werd opgesteld om het rookkanaal met behulp van de ramoneur te vegen. Zuidlaren had ondertussen de situatie in de woning veilig gesteld. Hiermee was het gevaar geweken.

Foto's