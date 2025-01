Ter Apel – Een motor met een zijspan is vrijdagmiddag in een slootje langs de A.G. Wildervanckweg (N366) bij Ter Apel kanaal gereden. Waardoor de motor van de weg raakte is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de bestuurder eraan toe is.

Een berger trok de motor uit de sloot en voerde hem af. Dat meldt RTV Noord(foto) vrijdagmiddag in de 112Blog.

Foto's