Bedum – Bij de de Lageweg/ Wroetende Mol in Bedum zijn vrijdag een auto en busje in een sloot beland nadat ze in botsing kwamen.

De ambulance heeft de bestuurders gecontroleerd, 1 persoon ging mee met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis. De politie maakte een rapportage op en bekijkt de exacte toedracht. Foto van het ongeval hier.

Foto's