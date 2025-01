Groningen- Op de Hereweg heeft woensdagmiddag een kop/ staart aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen van hetzelfde bedrijf. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Beide voertuigen raakten hierbij beschadigd. Het verkeer had enige hinder van het incident. 1 persoon raakte hierbij lichtgewond. Het slachtoffer werd even behandeld in een ambulance

Foto's