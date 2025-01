Uitslaande brand verwoest leegstaande woning Hoofdweg Tjuchem

Tjuchem – Van dinsdag op woensdagnacht rond 04:15 uur was er een forse woningbrand aan de Hoofdweg in Tjuchem. Het was in eerste instantie onduidelijk of er nog mensen en dieren in de woning aanwezig waren.

De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand, het woedde in een leegstaande woning en was wel gelijk onder controle. De brandweer heeft overslag naar de naastgelegen woning kunnen voorkomen. Enexis kwam ter plaatse om de nutsvoorzieningen af te sluiten. Bij de brand is niemand gewond geraakt meldt de brandweer via X. Video van de brand hier.

