Schildwolde – Woensdagmiddag rond 12:20 is de brandweer van Slochteren opgeroepen voor een stanklucht aan de Hoofdstraat in Schildwolde. Ter plaatste bleek het om een woning te gaan en de brandweer ging op verkenning in en rond om de woning.

De oorzaak bleek een oude magnetron, er is geen schade aan de woning.

Foto's