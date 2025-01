Politie, via X

Politie, via X

Groningen – In het onderzoek naar insluiping en aanranding in de Tuinstraat in Groningen op 21 juni 2024, heeft de politie meerdere waardevolle tips ontvangen. Om die reden hebben ze de beelden van de verdachte verwijderd.

Het onderzoek gaat verder. Ze verzoeken iedereen die de beelden heeft gedeeld, deze ook te verwijderen. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Foto's

Deel dit artikel

Social media