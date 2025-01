Vader van omgebrachte Gianny-Davey blijft drie maanden langer vast

Groningen – De 45-jarige Stadjer die sinds 29 december vastzit voor mogelijke betrokkenheid bij het ombrengen van zijn zoon, blijft de komende negentig dagen in voorarrest. Uiterlijk over drie maanden vindt een eerste openbare zitting plaats.

De man wordt verdacht van het om het leven brengen van Gianny-Davey, in een woning aan de Blekerslaan in de Groningse stadswijk Oosterpoort. Zijn voorarrest is voor de laatste keer achter gesloten deuren verlengd. Een volgende eventuele verlenging vindt plaats tijdens een openbare pro-forma zitting in de rechtbank. Lees verder op RTVNoord.nl

