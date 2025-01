Politie: Gevaarlijk vuurwerk gevonden, wie weet meer?

Uithuizen – De politie doet onderzoek naar een gevaarlijke hoeveelheid professioneel vuurwerk die is aangetroffen aan het Vicariepad ter hoogte van De Laan in Uithuizen.

De vuurwerkbommen zaten in een gele big shopper (tas). Het vuurwerk is hier waarschijnlijk tussen dinsdagochtend 7 januari 2025 en woensdagmiddag 8 januari 2025 achtergelaten.

Weet jij wie dit vuurwerk hier heeft achtergelaten of heb je andere informatie die ons kan helpen de herkomst van dit vuurwerk te achterhalen dan komen wij graag met jou in contact. Dit kan via de chat van dit platform of door te bellen met 0900-8844 o.v.v. zaaknummer 2025007132.

