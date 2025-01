Groningen – Op de Friesestraatweg in Groningen heeft dinsdagavond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaatsgevonden.

De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse, de bestuurder van de scooter is gewond geraakt. Het ambulance personeel heeft het slachtoffer behandeld. Hoe het ongeval had kunnen gebeuren is onbekend.

