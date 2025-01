Hoofdrolspeler Hussein A. van bendegeweld moet acht jaar de cel in

Winschoten – Hoofdrolspeler Hussein A. (60) uit Winschoten moet acht jaar achter slot en grendel meldt RTV Noord dinsdag. Die straf heeft de rechtbank in Groningen opgelegd voor zijn aandeel in een steek- en schietpartij op 6 juli 2023 in Winschoten.

Na die incidenten barst het bendegeweld in Oost-Groningen los. Daarbij gaat het om een lange reeks aanslagen en beschietingen van panden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. Vanaf het begin legt de politie een verband met de steek- en schietpartij, waarvoor Hussein A. nu is veroordeeld.

Het is nog steeds niet duidelijk wie de opdracht voor de daaropvolgende aanslagen heeft gegeven. Wel zijn veertien jongeren uit andere delen van het land hiervoor opgepakt. Bij het proces tegen Hussein A. zijn deze aanslagen buiten beschouwing gelaten. Meer hierover en bron RTV Noord(door: Goos de Boer)

