Groningen – Op de ringweg N7 tussen knooppunt Julianaplein en Vrijheidsplein in Groningen is dinsdagochtend rond 10:30 uur een trailer van een vrachtwagen losgeschoten.

Rijkswaterstaat en de politie waren aanwezig om het verkeer te begeleiden. Dat gebeurde in de rijrichting van Hoogkerk. Vanwege het incident was de tunnelbak / verdiepte ligging tijdelijk dicht. De berging is inmiddels afgerond. Er vielen geen gewonden.

Foto's

