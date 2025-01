Schade bij daglicht groot in het Drentse Winde (Video)

WINDE – De schade aan de rietgedekte woonboerderij aan de Steeg in Winde is maandagochtend bij daglicht goed zichtbaar.

De brand brak zondagavond uit bij de schoorsteen en breidde zich razend snel uit. De bewoners waren thuis toen de brand uit brak, en konden zichzelf en hun huisdieren op tijd in veiligheid brengen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het pand al volledig in brand, en was er geen redden meer aan.

Maandagochtend is te zien dat er niks meer over is van de woning. Het is bijna compleet stil, het enige wat hoorbaar is stromend water van een geknapte waterleiding.

Foto's

