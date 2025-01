Vrijdag uitspraak in moordzaak Gerard Meesters

Groningen – De rechtbank in Noord-Nederland doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de 52-jarige Robert D. uit het Engelse Nottingham. Hij wordt ervan verdacht de opdracht te hebben gegeven voor de moord op Gerard Meesters.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in november 2024 een levenslange gevangenisstraf tegen hem. Meldt Oogtv.nl.

Gerard Meesters en de moord

Op 28 november 2002 werd Gerard Meesters, een 52-jarige leraar, doodgeschoten in de deuropening van zijn woning in de wijk Paddepoel in Groningen. Enkele dagen eerder, op 24 november, kwamen vijf mannen bij hem aan de deur. Zij eisten dat hij contact opnam met een Spaans telefoonnummer en informatie gaf over zijn zus.

Meesters belde het nummer, maar had geen informatie over haar verblijfplaats. Een paar dagen later kwamen twee mannen terug. Eén van hen schoot Meesters op brute wijze dood. De moord bleek bedoeld om een boodschap af te geven: een afschrikmiddel binnen een crimineel netwerk.

Veroordelingen in 2005

De schutter werd in 2005 na intensief onderzoek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook andere betrokkenen kregen celstraffen, oplopend tot acht jaar. Toch bleef één vraag onbeantwoord: wie gaf de opdracht voor deze koelbloedige moord?

Nieuw onderzoek vanaf 2017

De zaak bleef knagen, vooral bij de familie van Meesters. Dankzij hun volharding en hulp van DvhN-journalist Rob Zijlstra volgde er een aangifte in 2017 en werd het onderzoek heropend. Nieuwe verklaringen en informatie uit gevangenisgesprekken met de schutter gaven aanleiding om de zaak opnieuw te onderzoeken.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte, Robert D., leiding gaf aan een gewelddadige criminele organisatie die handelde in drugs. Het OM noemt hem de “intellectuele dader” van de moord. Volgens het OM zette hij de moord in gang om angst te zaaien en zijn positie in het criminele circuit te versterken.

Eis van levenslang

Tijdens de rechtszaak in november 2024 eisten de officieren van justitie een levenslange gevangenisstraf. De verdachte wordt de uitlokking van de moord ten laste gelegd. De officieren van justitie noemen hem de intellectuele dader. Dat betekent dat volgens de officieren zonder hem de liquidatie niet had plaatsgevonden.

De moord op Meesters was volgens het OM puur bedoeld om een signaal af te geven binnen het criminele circuit. Hoewel de verdachte niet eerder is veroordeeld voor een moord, vindt het OM toch een levenslange gevangenisstraf passend.

Dat heeft volgens de openbaar aanklager mede te maken met het feit dat D. ‘zijn hele leven al een rücksichtsloze crimineel’ is: “Hij is de leider van een criminele, gewelddadige organisatie. Het gerechtshof heeft eerder al geoordeeld dat deze organisatie mede tot oogmerk had het plegen van levensdelicten.”

Foto's