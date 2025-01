Drugsdealer (16) aangehouden in de binnenstad

Groningen – Agenten in het centrum van Groningen hebben donderdag op vrijdagnacht een 16-jarige drugsdealer in de kraag gevat, melden ze via Instagram.

De jongen werd gesnapt dankzij cameratoezicht in de binnenstad. Agenten zagen op camera’s dat er drugs werd verhandeld in een steeg door de jongeman.

Het Team Openbare Orde hield de verdachte, een zestienjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen, vervolgens aan. De jongen is ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat. De drugs is in beslag genomen en het onderzoek wordt voortgezet.

