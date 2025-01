112Kort: Auto te water bij Kiel-Windeweer en fietser botsen in Stad

Langs de Zuidlaarderweg bij Kiel-Windeweer is een auto te water geraakt. Politie en ambulance zijn ter plaatse. Waardoor de auto van de weg raakte en of er gewonden zijn is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.

Twee auto’s botsen bij Ten Boer

Op de Rijksweg (N360) tussen Ten Boer en Garmerwolde zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de Bovenrijgerweg. Beide auto’s moesten worden afgesleept. Of er gewonden vielen is niet bekend.

Auto en fietser botsen in Stad Op een rotonde in stad-Groninger wijk Vinkhuizen zijn een auto en fietser met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om de rotonde op de Siersteenlaan en de Diamantlaan. Meerdere politiewagens en ambulances kwamen op het ongeval af. Volgens een persfotograaf raakte één persoon gewond.

Foto's