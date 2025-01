Crowdfunding voor om het leven gebrachte 12-jarige Gianny-Davey (update)

Groningen – Vrienden van de familie van de 12-jarige Gianny-Davey, die op 29 december 2024 om het leven kwam aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk, zijn een crowdfunding gestart.

Met het geld moet de uitvaart van de jongen mogelijk worden gemaakt en wordt zijn moeder financieel ondersteund. Als er geld overblijft, gaat een deel ervan naar de voetbalclub van het jonge slachtoffer.

De familie laat via de organisatie Namens de Familie weten, met intens verdriet en gebroken harten afscheid van de jongen te nemen. “De leegte die Gianny-Davey achterlaat, is met geen pen te beschrijven,” aldus de familie. “Gianny-Davey was een energieke en sprankelende jongen die volop in het leven stond. Zijn glimlach en warmte raakten iedereen om hem heen. Of hij nu met zijn vrienden speelde of op het voetbalveld stond, Gianny-Davey bracht vreugde en enthousiasme met zich mee. Zijn liefde voor voetbal was groot, met een bal in de buurt voelde hij zich op zijn best.”

De vader van de jongen zit vast. Hij wordt verhoord als verdachte. De uitvaart van Gianny-Davey, die in Amsterdam woonde, is over enkele dagen en vindt plaats in besloten kring. Het doel van 45000e is gehaald.

