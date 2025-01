RTV Noord: ‘De leegte die Gianny-Davey (12) achterlaat is met geen pen te beschrijven’ meldt de familie

Groningen – De familie van de 12-jarige jongen die op zondag 29 december om het leven werd gebracht aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk in Stad laat weten ‘met intens verdriet en gebroken harten’ afscheid van hem te nemen. ‘Het verlies van Gianny-Davey’, zoals de jongen heet, ‘is onwerkelijk’, dat laat de familie weten aan RTV Noord.nl(+meer informatie).

De familie laat dit weten via de Namens de Familie. De 45-jarige vader van Gianny-Davey is opgepakt en zit vast in afwachting van een mogelijke rechtszaak.