Vader(45) verdacht van om het leven brengen 12-jarige zoon langer vast (update)

Groningen – De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 45-jarige man uit de Stad-Groningen veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Hij wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn 12-jarige zoon. Dat meldt het OM oudejaarsdag.



Op 29 december 2024 werd in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk het lichaam van de in Amsterdam woonachtige jongen onder verdachte omstandigheden gevonden. Ter plaatse werd de verdachte aangehouden.

Over uiterlijk veertien dagen zal de raadkamer van de rechtbank zich buigen over een eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis. Deze zitting is, zoals altijd, niet openbaar van aard.

