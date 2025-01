Landelijk: Rumoerige jaarwisseling met heftige incidenten aldus de politie

Landelijk persbericht Politie.nl – De politie heeft wederom een onrustige jaarwisseling achter de rug. In het hele land hadden politiemensen de handen vol aan incidenten, waaronder brandstichting, vernieling, geweld en vuurwerkongevallen. Op meerdere plekken werden politiemensen en andere hulpverleners belaagd. Een nog onbekend aantal politiemensen raakte daarbij gewond. Er zijn honderden aanhoudingen verricht.

‘Wat een feestelijke avond zou moeten zijn, is op een aantal plaatsen opnieuw ontaard in een nacht vol vernieling en geweld’, zegt Korpschef Janny Knol. ‘Politiemensen en andere hulpverleners die zich inzetten voor een veilige oud-en-nieuw-viering waren het mikpunt van relschoppers. Het is onverteerbaar dat de jaarwisseling in ons land gepaard met zoveel, soms zeer heftige, incidenten.’

Mobiele Eenheid

In onder meer Haarlem, Zaandam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Breda en Groningen moest de mobiele eenheid in actie komen. In Veen gebeurde dat nadat een politieauto in brand was gestoken. In Culemborg zetten de ME traangas in om relschoppers op afstand te houden en te voorkomen dat zij politiemensen konden bekogelen met vuurwerk. Door vroegtijdig ingrijpen wist de politie ook enkele ophanden zijnde ordeverstoringen in de kiem te smoren.

Politiemensen in Amsterdam losten waarschuwingsschoten toen zij op het Stationsplein werden belaagd.

Vuurwerk

In meerdere steden werden auto’s in brand gestoken. Bij een brandweerkazerne in Heemskerk werd een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht, met schade aan de uitrukdeuren tot gevolg. In IJsselstein bekogelden onbekenden een politiebureau met zwaar vuurwerk. Ook elders in het land werden vernielingen aangericht met zwaar, illegaal vuurwerk.

Incidenten met vuurwerk zorgden ook voor slachtoffers. In Rotterdam kwam daarbij een 14-jarige jongen door zwaar vuurwerk om het leven. In onder meer ’s-Gravendeel, Cuijk, Reusel, Groningen, Tiel en Nijverdal liepen mensen ernstig letsel op door zwaar vuurwerk.

Impact

‘We zien al het hele afgelopen jaar wat de impact kan zijn van het zware, illegale vuurwerk dat in ons land in omloop is. De afgelopen nacht heeft dat wederom en op zeer pijnlijke wijze duidelijk gemaakt’, aldus Janny Knol. ‘We hebben het hier over explosieven, met een ongekende uitwerking. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen het bezitten en gebruiken. Zij nemen daarbij bewust onaanvaardbare risico’s voor zichzelf en anderen.’

Geschoten

Behalve vuurwerkgerelateerde incidenten was de politie ook druk met geweldsincidenten. In Hellevoetsluit leidde een bedreiging met een vuurwapen tot een achtervolging. Die eindigde in Hoogvliet nadat de politie gericht op de auto had geschoten. Twee verdachten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt het incident.

Ook op andere plekken waren steek- en schietincidenten. Op en rond de Dam in Amsterdam was sprake van een grimmige sfeer. De politie kreeg meerdere meldingen van mensen die waren beroofd.

Aangehouden

Exacte cijfers ontbreken nog, maar de politie hield zeker meer dan 200 mensen aan. Dat gebeurde voor onder meer wegens vernieling, geweld, openbare dronkenschap en belediging.

‘Al met al blikken we ook dit jaar terug op een rumoerige jaarwisseling met veel, maar vooral ook heftige incidenten’ concludeert Knol. ‘Voor politiemensen en andere hulpverleners is het nieuw jaar allesbehalve goed begonnen. En dat geldt ook voor de slachtoffers van vuurwerkincidenten of mensen van wie hun eigendommen zijn vernield of verbrand. Ondanks alle inspanningen aan de voorkant. Ik roep de samenleving op om als één geheel op te staan tegen de uitwassen die de jaarwisseling met zich meebrengt en te zorgen dat Oud en Nieuw weer een feest wordt. Dat is het nu niet.’

Storing in onderdeel C2000

Tijdens de jaarwisseling hadden de meldkamers te kampen met een storing in een onderdeel van het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten, C2000. De storing betrof het radiobediensysteem EOCS, waarmee centralisten op de meldkamer kunnen spreken met hulpverleners op straat. ‘Dankzij een back-up systeem bleef het voor de centralisten mogelijk om met hulpverleners op straat te praten. Maar daarvoor moesten zij wel extra handelingen verrichten’, zegt Marieke Nell, directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). ‘De centralisten konden niet beschikken over alle functionaliteiten die EOCS normaal biedt. Dat is bijzonder hinderlijk en frustrerend, juist tijdens een drukke nacht als deze’.

De storing was tegen het einde van de nacht verholpen. De LMS doet onderzoek naar de oorzaak.

