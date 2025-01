Groningen – Er waren veel buitenbranden in Groningen. Een aantal auto`s vatten vlam en ook een aanhanger op de Zaagmuldersweg(Foto).

Er is weer voor tonnen schade aangericht. Ook gingen veel bushokjes verloren in o.a. Hoogkerk. Later meer overzicht over gebeurtenissen in Groningen. Boven de Stad was mooi en veel vuurwerk, vuurwerkhandelaren hadden een goed jaar. Video vuurwerk vanuit de Tasmantoren.

Foto's

Video