Opnieuw dichte mist; plaatselijk erg weinig zicht! Code Geel (Update)

Groningen – Het was vrijdagochtend al plaatselijk erg mistig in Groningen.

Het meteorologisch instituut had daarom de weers-waarschuwing ‘code geel’ afgegeven. Plaatselijk konnde mist zo dicht zijn dat er minder dan tweehonderd meter zicht is.

Hierdoor kon het verkeer tot de tweede helft van de ochtend overlast ondervinden. Later in de ochtend lost de mist geleidelijk op. Schrijft Oogtv.nl. Hoofdfoto vanaf de Regattaweg in Groningen. Ook in de middag hing er nog mist op veel plekken.

update: Ook vrijdagavond ontstaat er opnieuw weer mist, dit kan tot zaterdag rond de middag duren. Rij voorzichtig! Code geel is afgegeven.

Foto's