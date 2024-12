Ambulancezorg Groningen zoekt zestig nieuwe collega’s

Groningen – Ambulancezorg Groningen heeft een roerig jaar achter de rug. Begin januari werd de organisatie onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Jeugd en Gezondheid (IGJ). Het tij werd gekeerd, maar er wacht een grote opgave: de komende drie jaar zijn er zestig nieuwe collega’s nodig.

Begin januari, ongeveer tegelijk met zijn aantreden als bestuurder, kreeg Jaap-Frank Ponstein te horen dat Ambulancezorg Groningen onder verscherpt toezicht kwam te staan. ‘Leuk is het zeker niet’, zei Ponstein daar toen over, ‘maar het is hopelijk een steun in de rug die ons helpt om de verbetermaatregelen sneller door te voeren.’ Lees verder op RTVNoord.nl

