Delfzijl – Op de Visserijweg in Delfzijl is dinsdagochtend een lek ontstaan in een dieseltank van een vrachtwagen, de exacte toedracht is niet bekend.

De brandweer kwam ter plaatse om het lek in te dammen en de milieuschade beperkt te houden aldus de woordvoerder tegen 112Groningen, een specialistisch bedrijf komt om de diesel weer op te ruimen.

Foto's