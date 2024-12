Tweede Exloërmond – Op de Drentse Mondenweg bij Tweede Exloërmond is maandagavond een voertuig in de sloot terecht gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hulp te bieden.

In het voertuig zat een vrouw , deze is door de brandweer bevrijd. De vrouw kon zelfstandig het voertuig verlaten doordat de brandweer de deur opende. De vrouw is door de ambulance onderzocht.

Het is niet bekend of ze naar het ziekenhuis is gebracht. Een bergingsbedrijf heeft het busje geborgen.

