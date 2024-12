Invallen(instap) in woning Anker in Lewenborg & Delfzijl

Groningen- De politie heeft maandagmiddag in een woning aan het Anker in Lewenborg een instap gedaan. Het huis werd daarbij doorzocht. Wat de reden van de instap was is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek en laat weten dat het gaat om een lopend onderzoek verteld een politiewoordvoerster tegen 112Groningen, onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. Digitaal specialisten zijn ook aanwezig.

Update; Ook was er een inval bij de Grundellaan in Delfzijl met Douane, politie en Justitie. Of beide zaken met elkaar te maken hebben is nog niet bekend.

Foto's